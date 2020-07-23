قطع الكهرباء عن مناطق سكنية بالمحلة السبت

أعلن مجلس إدارة شركة كهرباء شرق الغربية، اليوم، قطع التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب من المحول رقم 2، بعد غد السبت، من الساعه السادسة صباحًا حتى السابعة والنصف صباحًا، وذلك لتركيب أجهزة إطفاء ذاتي للمحول.

وذكرت شركة الكهرباء، أن الأماكن التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء هي المبرة، وسنترال المحلة القديم والجديد، وشارع قهوة مصر، وتقسيم إسكندرية، والسيدة عائشة، ومساكن السادات، والرجبي، وأبو شاهين، وسور الغنام وامتداده، والمطافئ، والرمد القديمة، والحلقة، وحي أول، وشكري القوتلي، وجامع الباشا، وسوق العيش أبو الفضل، والقاضي، والملاحة، وعزبة خضر، وشارع محمد الشوربجي، وحسام البيومي.

وأهابت الشركة بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم خلال هذة الفترة، حفاظًا على صالح المواطنين.