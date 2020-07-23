رئيس التحرير

محمود مسلم

قطع الكهرباء عن مناطق سكنية بالمحلة السبت

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
05:58 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن مجلس إدارة شركة كهرباء شرق الغربية، اليوم، قطع التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب من المحول رقم 2، بعد غد السبت، من الساعه السادسة صباحًا حتى السابعة والنصف صباحًا، وذلك لتركيب أجهزة إطفاء ذاتي للمحول.

وذكرت شركة الكهرباء، أن الأماكن التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء هي المبرة، وسنترال المحلة القديم والجديد، وشارع قهوة مصر، وتقسيم إسكندرية، والسيدة عائشة، ومساكن السادات، والرجبي، وأبو شاهين، وسور الغنام وامتداده، والمطافئ، والرمد القديمة، والحلقة، وحي أول، وشكري القوتلي، وجامع الباشا، وسوق العيش أبو الفضل، والقاضي، والملاحة، وعزبة خضر، وشارع محمد الشوربجي، وحسام البيومي.

وأهابت الشركة بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم خلال هذة الفترة، حفاظًا على صالح المواطنين.

 

اقرأ المزيد:

فيديو.. نجاة سائقي حفارات من الموت أثناء هدم عمارتين مخالفتين في المحلة

صور.. إزالة عقارين مخالفين بكورنيش كفر حجازي في المحلة

رئيس مدينة المحلة ينفي إصابته بكورونا: "نزلة برد واتعالجت"

أعاد 20 ألف جنيه لسيدة.. تكريم موظف بـ"تضامن المحلة" لأمانته

وفاة طبيب قلب في المحلة بكورونا

محافظ الغربية يطلب من "رئاسة الوزراء" توفير مستلزمات مستشفى صدر المحلة