تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ونجاة قائدها

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، اليوم، تحطم طائرة تابعة للقوات كانت في مهمة تدريب روتينية بإحدى المناطق في مقاطعة "أتوك".

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أنَّ الطيار خرج سالمًا قبل تحطم الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات في موقع الحادث، مؤكّدة أنَّه تمّ إصدار أوامر بتشكيل مجلس من أجل التحقيق في أسباب وقوع الحادث.