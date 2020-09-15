الانتهاء من مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بـ180 مليون جنيه

انتهت جامعة حلوان من إنشاء مجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان، والذي تكلف إنشاءه 180 مليون جنيه، وهو يضم واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بعدد 1404 مقاعد (980 مقعدا بالصالة الرئيسية، و424 بالبلكون).

كما يضم المجمع، خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية، تعمل إلكترونيا بنظام رقمي لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكتروني وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكي بمساحة 40 متر مربع.

ويشمل 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، إضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة، ما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

ويضم المجمع 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية، مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة، ما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات، التي تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز في ذات التوقيت، إضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.

كما يضم متحفين، الأول متحف الفن المعاصر، الذي يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة، ومتحف حلوان، وهو متحف توثيقي يعرض نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، إضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.

ويتضمن مبنى العروض المتحفية 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.