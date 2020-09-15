السيطرة على حريق بمحول كهرباء في "روس الفرخ" بكفر الشيخ

سيطرت قوات الدفاع المدني بمحافظة كفر الشيخ، بمعاونة عدد من الأهالي، على حريق اندلع في أحد محولات الكهرباء بقرية "روس الفرخ"، التابعة لمركز بيلا، وتمكنوا من إخماد النيران قبل امتدادها إلى البنايات والزراعات المجاورة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً بنشوب حريق في محول كهرباء بقرية "روس الفرخ"، فأمر بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية والإطفاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها.

كما تلقى رئيس مركز ومدينة بيلا، أحمد إسماعيل، استغاثة من أهالي القرية، وتبين أن الحريق نشب لزيادة الضغط والحمولة عليه، وجرى فصل الكهرباء عن المنطقة، فور وقوع الحريق، حتى إصلاح المحول، بينما طالب الأهالي بتزويد القرية بعدد من المحولات بقدرات أعلى من المحولات الموجودة حالياً، بسبب تكرار ما تسببه من حرائق مؤخراً.