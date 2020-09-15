اليوم.. انتهاء مهلة تأجيل أقساط القروض والبنوك تبدأ التحصيل

انتهت اليوم مبادرة البنك المركزى، لتأجيل الاستحقاقات الائتمانية الخاصة بالشركات والافراد، لدى البنوك، والتي تم اطلاقها فى منتصف مارس الماضي ضمن عدة مبادرات اطلقهما "المركزي" للتخفيف عن كاهل المواطن لمواجهة أزمة كورونا.

وبدأت البنوك المحلية أمس في مخاطبة عملائها لإعلامهم بانتهاء مدة تأجيل الأقساط التي مر على تفعيلها نحو 6 أشهر منذ شهر مارس الماضي، عبر رسائل نصية على الهواتف.

وأصدر البنك المركزي أمس الإثنين تعليمات جديدة للبنوك بخصوص العملاء المتأثرين من أزمة كورونا، مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 أشهر في 16 مارس الماضي.

ونصت التعليمات على قيام البنوك بدراسة أوضاع عملاءهم والتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بهم، ومن ثم تحديد الإجراءات المناسبة في التعامل معهم، والتي تتناسب مع قدرات العملاء على السداد دون أن تمثل ضغوط على أوضاع السيولة بالشركات بما يسمح لها باستمرار عملها، وكذلك للأفراد التي تأثرت دخولهم.

وطالب المركزي البنوك بإعادة هيكلة المديونيات للوصول لهيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، مع توفير عناية خاصة بالعملاء الذي تأثرت أعمالهم خلال الفترة الماضية.

وبحسب البيان، يمكن للبنوك زيادة مدد التسهيلات الائتمانية، إعادة هيكلة الأقساط دون أي غرامات، كما يمكن للبنوك أيضا منح الشركات فترة سماح طبقا لطبيعة نشاطها وتوافر السيولة لديهم، كما يمكن للبنوك اتخاذ أي إجراءات أخرى تسهل على العملاء.

ونبه المركزي على أن إعادة هيكلة مديونية العملاء وانتظامهم في السداد، دون وجود صعوبات مالية عليهم، لا يعد مؤشرا من مؤشرات زيادة المخاطر الائتمانية.

وطلب المركزي من البنوك إجراء تحاليل للمخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لقياس تأثير الأزمة على محافظ البنوك الائتمانية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة.