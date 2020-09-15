الأتربي: مد فترة تأجيل أقساط القروض في يد البنوك

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي كان قد أعلن عن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب الركود الاقتصادي الذي حدث نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي ستنتهي المهلة اليوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا القرار كان لمراعاة الظروف التي يتعرض له العملاء والشعب المصري بعد التعرض الكبير لأزمة من الجائحة التي يعيشها العالم.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن البنك المركزي له مبادرات كثيرة في رفع المعاناة عن المواطنين والشركات، مؤكدًا أنه لا مد لتأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر مقبلة بشكل عام على جميع الحالات، والبنك هو من يدرس حالة الشركة والعميل، وزيادة مد فترة تأجيل الأقساط في يد البنك، وليس حالة عامة.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات وشركات وأشخاص لم يتأثروا بفيروس كورونا وأعمالهم مستمرة، بالإضافة إلى أنهم يريدون تسديد المستلزمات المالية، "كل بنك يدرس حالة كل عملاء وله حق في مد فترة تأجيل أقساط القروض مرة أخرى"، كما أن البنك المركزي وضع سلطة تطبيق القرار في يد البنوك وتنظر في حالة العملاء.