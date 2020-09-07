س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" تأجيل أقساط القروض قبل انتهائها

تنتهي منتصف الشهر الجاري المهلة التي أقرها البنك المركزي في مبادرته المتعلقة بتأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين والشركات، والتي تم تطبيقها لمدة 6 أشهر. وبحسب مصادر مصرفية فإن "المركزي" لم يبلغ البنوك حتى الآن بأية قرارات تتعلق بمد المبادرة أو إدخال أية تعديلات عليها..وتسعى "الوطن" في السطور التالية الإجابة عن التساؤلات العديدة من جانب المواطنين المتعلقة بتلك المبادرة :

** ما هي المبادرة؟

- مبادرة تأجيل أقساط القروض تم إطلاقها وتنفيذها في 16 مارس الماضي، ضمن عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي من أجل التخفيف على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في مواجه الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

** من الذين استفادوا من تلك المبادرة؟

- المستفيدون من المبادرة هم كافة الأشخاص الطبيعية (الأفراد) أو الاعتبارية (الشركات) الذين لديهم معاملات بنكية وعليهم مستحقات للجهاز المصرفي، بفترة تأجيل الاستحقاقات البنكية لمدة 6 أشهور، وتمثلت الآثار الاقتصادية للمبادرة، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في توفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات بدلا من دفع أقساط القروض، وبالتالى تمكين الشركات من الاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريح العمالة على اعتبار الحفاظ على العنصر البشرى، الذى يعد هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج.أما بالنسبة للأفراد، فقد ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لحالة الركود الاقتصادى المصاحب للفيروس، جراء تخفيض ساعات العمل بسبب الإجراءات الاحترازية، ومنها بالطبع حظر التجوال.

** متى سيتم تحصيل أقساط القروض ؟

- تبدء البنوك فى التحصيل بداية من 16 سبتمبر الجارى، خاصة وأن المبادرة تم اطلاقها فى منتصف مارس الماضى ولمدة 6 اشهر تنتهى منتصف سبتمبر.

** هل سيتم تحصيل فوائد أو غرامات على العملاء نتيجة التأجيل؟- لن يتم تحصيل اى غرامات تأخير، لأن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين والشركات قرار اصدره البنك المركزى فى 16 مارس والزم به جميع البنوك العملة فى السوق المصرى، لكن سيتم تحصيل فوائد من العملاء على الأقساط المؤجلة وسيتم توزيعها على باقي الأقساط.

** هل سيمد البنك المركزي المبادرة لمدة 6 أشهر أخرى؟

- بحسب عدد من المسؤولين داخل القطاع المصرفى فإنه لم ترد لهم أي تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن تمديد فترة تأجيل اقساط القروض على العملاء، سواء من الشركات أو الأفراد حتى الآن، وستلتزم البنوك بفترة الـ 6 شهور التي حددها البنك المركزي لتأجيل الأقساط والتي تنتهى في 15 سبتمبر الجاري، و سيتم إخطار العملاء عبر رسائل نصية بانتهاء الفترة المحددة لتأجيل الاقساط ومواعيد استحقاق سداد أقساط القروض والبطاقات الائتمانية بحسب موعد السداد لكل عميل.