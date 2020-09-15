رئيس شركة مياه البحر الأحمر يبحث تطوير معمل الغردقة لتحسين جودة المياه

أجرى المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر جولة تفقدية للمعمل الفرعي لمياه الشرب بالغردقة لمتابعة سير العمل حيث يتم سحب العينات من المحطات والشبكات علي مدار اليوم لمراقبة جودتها والتاكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

كشف المهندس محمد عيسي في تصريح صحفي اليوم أن المعمل تم تنفيذه بأحدث التقنيات لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لعينات مياه الشرب التي يتم سحبها من محطات وشبكات المياه بمدينة الغردقة بتكلفة تقارب خمسة ملايين جنيه، ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب.

وأكد عيسى على أن الإدارة العامة للمعامل تعمل طوال ٢٤ ساعة للإشراف علي جودة المياه التى تصل للمستهلك من خلال 6 معامل فرعية علي مستوي مدن المحافظة و5 معامل متنقلة بالاضافة إلى معمل الغردقة لمياه الشرب بجانب تواجد الكيميائين في أماكن الضخ لتحليل المياه قبل وصولها للمستهلك.

وكشف عيسى أن الشركة تعمل على تحسين جودة المياه وتجري عدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وفقا لخطة زمنية محددة واستبدالها بمواسير upvc مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.