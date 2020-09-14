27 مرشحا محتملا لـ"النواب" تقدموا للكشف الطبي في البحر الأحمر

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن 27 مرشحًا محتملًا للنواب وقعوا الكشف الطبي بمستشفي الغردقة بنهاية اليوم الثالث منذ فتح باب التقدم للكشف الطبي.

وشهد اليوم الثالث توافد كبير من المرشحين المحتملين على مقر الكشف الطبى بمستشفى الغردقة العام، وشملت الإجراءات توقيع الكشف الطبى والنفسي ثم إجراء تحاليل المخدرات بمعمل الغردقة المشترك ومن المقرر أن يستمر الكشف الطبي حتى 26 سبتمبر الجارى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.