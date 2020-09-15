بعد 6 أشهر إغلاق.. تفاصيل عودة قاعات الأفراح للعمل

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية ان قاعات الافراح المفتوحة جيدة التهوية بالمدن والقرى ستعاود العمل وممارسة نشاطها بداية من 21 سبتمبر الجارى وفق الضوابط والاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا وذلك بعد غلقها أكثر من 6 شهور بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتا الى انه سيتم متابعتها والرقابة عليها من قبل الوحدات المحلية للحد من أى تجاوزات، أما القاعات المغلقة الخاصة بالأفراح والعزاء لن تفتح حتى صدور قرار بشأنها وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف المصدر لـ" الوطن" ان الدولة تراعى البعد الاجتماعى وإعادة النشاط يعنى اتاحة فرص عمل وتشغيل الفئة التى كانت تعمل بتلك الأنشطة، داعيا المواطنين إلى اتباع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار أى أمراض.

و لفت الى ان سرادقات العزاء لايمكن التحكم فيها حاليا مقارنة بقاعات الافراح المفتوحة التى تحدد بعدد معين من الدعوات بحيث لايزيد عدد الحضور عن 300 فرد بينما فى إقامة سرادقات العزاء لايمكن التحكم فى عدد المعزين.

وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل "21 سبتمبر"، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء، علاوة على الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.