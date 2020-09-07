التنمية المحلية تنفي استثناء ذوي الإعاقة من التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن ما يتردد عن وجود استثناء لأي حالات لخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مثل ذوي الإعاقة أو غيرهم، لم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

مدة التصالح

وفيما يتعلق بمدة التصالح فى مخالفات البناء، أوضح قاسم لـ"الوطن"، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، واضح بأن نهاية مدة التصالح على مخالفات البناء آخر الشهر الجارى، وعلى المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح.

وفى وقت سابق، كشف مساعد وزير التنمية المحلية، عن وجود تيسيرات من جانب المحافظات على المواطنين، لتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث يقوم كل محافظ بالتنسيق مع لجان التقييم، لإجراء تيسيرات متنوعة، لزيادة الإقبال على التصالح، والانتهاء من هذا الملف قبل نهاية سبتمبر الجارى.

تفعيل اللامركزية فى التصالح

وأكد أنه بإمكان كل محافظة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للتيسير على المواطن، وتذليل العقبات أمامه، حتى يتمكن من اتمام التصالح، لافتا إلى أن كل الصلاحيات في يد المحافظين، لتفعيل اللامركزية، وحث المواطنين على التصالح قبل نهاية الشهر.

ومن أبرز تلك التيسيرات، مد ساعات العمل داخل المراكز التكنولوجية في الفترة المسائية، دعم المراكز التكنولوجية بموظفين لاستقبال طلبات المواطنين، تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات والأماكن، إعادة دراسة الأسعار استجابة للمواطنين في بعض المواقع واتخاذ قرار بشأنها، العمل على توفير قروض ميسرة من البنوك للتسهيل على الراغبين في التصالح، تسليم المواطن استمارة 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي غرامات أو أحكام بشأن مخالفة البناء.

تباين قيمة التصالح من حي لآخر

كما تتباين قيمة التصالح، تختلف من حي لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، لعدة أسباب أبرزها تفعيل اللامركزية، ومنح صلاحيات للمحافظين، لإقرار قيمة التصالح بعد دراسة اللجان المختصة، والتيسير على المواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وموقع كل منطقة.