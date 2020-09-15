أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 5 آلاف و529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 730 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و73 ألفا و849 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، بأنّه خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 5529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى مليون و73 ألفا و849 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 730، ثم منطقة بطرسبورج بعدد 206 حالات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادر 5605 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 884 ألفا و305 أشخاص.

وأشار المقر إلى تسجيل 150 وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و785 شخصا.