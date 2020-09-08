إصابة 50 ألف طفل بكورونا منذ انتشاره في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إصابة نحو 50 ألف طفل بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بدء انتشار الوباء، مؤكدة أنّ نحو 50% من الأطفال عانوا بشكل خفيف من الإصابة، و32% دون أعراض.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته الهيئة: "أظهر التحليل لجميع الحالات المؤكدة لدى الأطفال خلال هذه الفترة في روسيا، أنّ غالبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت بشكل خفيف".

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أمس، تسجيل 5185 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 690 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1030690 إصابة.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روسبوتريبنادزور" آنا بوبوفا، أمس، بأنّ أكثر من نسبة 0.6% من إجمالي سكان روسيا الاتحادية أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد.