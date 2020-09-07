روسيا: اكتمال التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في 30 سبتمبر

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزو"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر.

وقالت بوبوفا، في مؤتمر عموم روسيا للأمراض المعدية: "ركز زملاؤنا على لقاح واحد - لقاح الببتيد، والآن نكمل الجزء الأخير من التجارب السريرية.. اليوم الأخير هو 30 سبتمبر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت بوبوفا إلى أن أكثر من 0.6% من إجمالي سكان روسيا أصيبوا بالعدوى الجديدة بفيروس كورونا.