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محمود مسلم

روسيا: اكتمال التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في 30 سبتمبر

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وكالات
12:06 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزو"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر.

وقالت بوبوفا، في مؤتمر عموم روسيا للأمراض المعدية: "ركز زملاؤنا على لقاح واحد - لقاح الببتيد، والآن نكمل الجزء الأخير من التجارب السريرية.. اليوم الأخير هو 30 سبتمبر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت بوبوفا إلى أن أكثر من 0.6% من إجمالي سكان روسيا أصيبوا بالعدوى الجديدة بفيروس كورونا. 

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