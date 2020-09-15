صور.. "الري" تسابق الزمن للانتهاء من تأهيل الترع المتعبة

كثفت وزارة الموارد المائية والري من الأعمال المنفذة لمشروع تبطين الترع في الوادي والدلتا، وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن وزارة الموارد المائية والري تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل الترع المتعبة.

وأكد أن مشروع تأهيل الترع على رأس أولويات الوزارة، لما يحققه من أهداف قومية تتمثل في توفير المياه ووصولها إلى نهايات الترع وكل الزمامات، لافتا إلى أنه من المشروعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة في القضاء على البطالة.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، إن مجموعات العمل تعمل على مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية بتبطين الترع وتأهيلها للمساهمة في توفير المياه، مضيفا أن من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة.

ولفت إلى أن الإدارات العامة تعمل بشكل مكثف مع المهندسين والشركات على تنفيذ مشروعات التبطين في عدد من المحافظات، حيث يجري العمل على تأهيل لترعة القصاصين القديمة في الشرقية وأعمال التأهيل بعمليات الإدارة العامة لري أسوان بترع "جنابيه توشكي - جنابيه أبو سمبل - منطقة أبو راسية - منطقة أبريم - منطقة الجنينة والشباك"، واستكمال العمل بتأهيل ترعة شمنديل بزمام هندسة قويسنا ري المنوفية، وعملية تأهيل ترعة الزينية بطول 2.650 كم بزمام بقنا ووصلت نسبة التنفيذ 95% وسيتم نهوها بالكامل قبل الموعد المحدد.

وأعلن تزايد معدل العمل بتأهيل ترعة علام والخضراوية بقنا وسبقت نسبة التنفيذ 20% عن النسبة المقررة، كما تم اعتماد محضر البت المالي لعملية تأهيل ترع ساحل العش والزينية بقنا بأطوال 8.310 كم وتحت إشراف إدارة توسع إسنا وجارٍ البدء في العمل، كذلك استكمال فرع 2 و3 و4 وترعة الضبعية بأطوال 8.860 كم بزمام الإدارة العامة لري غرب قنا، أيضا ترع الزرقاني فرع الحاجر بكومير بأطوال 6.070 كم زمام الإدارة العامة لري غرب قنا وإشراف إدارة توسع إسنا، واستئناف الأعمال بتأهيل ترعة السبيل بطول 1.720 كم زمام هندسة ري طوخ بالقليوبية ووصلت نسبة التنفيذ 30%.

وأكد الانتهاء من تأهيل ترعة مستجدة السرو بغرب الشرقية، وأعمال التبطين بالخرسانة العادية فوق الدبش بترعة تل الدقيق ضمن عملية تأهيل ترع "تل الدقيق- البداية من جندل - خليج البلد" بزمام الإدارة العامة لري شرق الشرقية، وبدء تأهيل ترعة بشارة بالشرقية، والبدء في موقع عملية تأهيل ترعة سالم بطول 6.400 كم، وبدء تنفيذ مباني الدبش بزمام وتحت إشراف الإدارة العامة لري شرق الشرقية.