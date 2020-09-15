اليابان تخصص حوالي 15 مليار دولار من الأموال الاحتياطية لمكافحة كورونا

قرر مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء تخصيص 64ر1 تريليون ين (5ر15 مليار دولار) من الأموال الاحتياطية للسنة المالية 2020 لتعزيز مكافحة الحكومة لوباء فيروس كورونا، بما في ذلك المساهمات في إطار دولي لتطوير اللقاحات.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن التمويل الطارئ يشمل 4ر739 مليار ين لدعم الحكومات المحلية في تأمين غرف كافية في المستشفيات والفنادق لمرضى (كوفيد-19) و2ر314 مليار ين لبرنامج قروض بدون فوائد للأسر التي عانت انخفاضا حادا في الدخل بسبب الوباء.ولمساعدة المؤسسات الطبية على الاستعداد لمرضى الأنفلونزا الموسمية في الخريف والشتاء، ستخصص الحكومة 217 مليار ين، كما سيتم تخصيص 2ر17 مليار ين لمرفق كوفاكس، وهو إطار دولي لتطوير وشراء لقاحات كوفيد-19.

وخصصت الحكومة حوالي 5ر11 تريليون ين من الأموال الاحتياطية في إطار ميزانيتين إضافيتين للعام المنتهي في مارس المقبل لاستخدامها في مكافحة الوباء.

وخصصت اليابان بشكل منفصل 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية في إطار الميزانية الأولية للسنة المالية، وقرر مجلس الوزراء أيضا إنفاق 5ر31 مليار ين من الأموال للمساعدة في إعادة بناء المناطق جنوب غرب اليابان التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال يوليو الماضي.