الرئيس ترامب يتفقد عمليات إخماد الحرائق في ولاية كاليفورنيا

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ولاية كاليفورنيا لتفقد سير عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في الولاية منذ نحو شهر.

وأكد ترامب، خلال اجتماع مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن سبب الانتشار الكثيف للحرائق يعود إلى فشل الإدارة المحلية في احتواء النيران، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال. مضيفا أن هناك دولا تمتلك الغابات الكثيفة مثل فنلندا والنمسا، ولا تتعرض للحرائق كما في كاليفورنيا بسبب إدراتهم الجيدة، حيث يقومون بالتخطيط لمواجهة الحرائق وتهيئة الغابات والأشجار، على عكسنا.

وأشار إلى أنه يعمل عن قرب مع الإدارة الديمقراطية للولاية رغم اختلافهم السياسي، حيث أتلفت الحرائق مساحات واسعة من الغابات وأتت على مئات المنازل.

وجاءت زيارة الرئيس دونالد ترامب لولاية كاليفورنيا وسط استمرار تصاعد أعمدة الدخان من الحرائق الكبيرة وازدياد حجم الخسائر البشرية والمادية، وأيضا في ظل السجال السياسي المرتبط بالسباق الرئاسي.