ترامب يحذر النظام الإيراني من أي استهداف يطال بلاده

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تحذيرات قوية إلى النظام الإيراني، مهددا بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس"، الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني.

وغرّد ترامب، عبر حسابه على تويتر، حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أنّه "وفقا لتقارير صحافية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة"، لافتا إلى أنّ أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيكون رده أكبر بألف مرة".‎

وكانت تقارير استخباراتية أفادت بأنّ إيران تدرس مخططا لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية صحيفة عن مسؤول في إدارة ترامب أطلع على تلك المعلومات الاستخباراتية.