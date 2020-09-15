محظورات تتسبب في غلق المقاهي: 11 إجراء يحمي من كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن المقاهي تعمل بشكل طبيعي وفق الضوابط والمواعيد المقررة لها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أنه يتم متابعة المقاهي والكافيهات من قبل الوحدات المحلية وفي حالة رصد أي تجاوز أو مخالفات للضوابط المحددة يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المقهى بتحرير محضر والغلق والتشميع ومصادرة أي مخالفات.

وأشار إلى أن الضوابط التي تلتزم بها المقاهي ضمن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا تتمثل في التالي:

- حظر الشيشة "أكثر الضوابط أهمية".

- نسبة الرواد لا تزيد على 25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- ارتداء الكمامة للعاملين.

- وجود كاشف الحرارة لمتابعة العاملين.

- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه.

- تعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في كل الأنحاء.

- تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر.

- استخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم ووضع الإرشادات.

- استعمال أدوات أحادية الاستخدام مثل الأكواب الورقية.

- الالتزام بمواعيد الفتح من السادسة صباحا حتى الثانية عشر صباحا.

- منح إجازة لأي عامل تظهر عليه أعراض وارتفاع درجة الحرارة.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من 21 سبتمبر تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على إقامة معرض "أهلا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، والمناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.