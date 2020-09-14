بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على موعد غلق المقاهي والكافيهات

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارات جديدة لإعادة الحياة لطبيعتها ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.

وتستمر المقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحلات والمنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة في استقبال الجمهور في المواعيد من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.