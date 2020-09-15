إيقاف أعمال بناء مخالف في عقارين بطوخ والخصوص

شن اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، حملة ضد البناء المخالف بالمدينة، اليوم، أسفرت عن إيقاف أعمال البناء في عقار مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى طوخ، ترأس إيهاب مهدي، رئيس الوحده المحلية بقرية ترسا، حملة أسفرت عن إيقاف العمل في بناء مخالف بدائرة الوحدة بالتنسيق مع مركز شرطة طوخ وجرى ضبط المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

يذكر أن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وجّه إلى تنفيذ حملات موسعة للتصدي للبناء المخالف وإزالة التعديات في المهد تزامنًا مع استمرار المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.