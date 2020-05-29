غلق محال تجارية وإحالة مخالف بناء إلى النيابة العسكرية في القليوبية 

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة بمدينة الخانكة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، ومستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

وتبين خلال الجولة تواجد بناء مخالف بأحد المباني، وعلى الفور وجه الهجان بمصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين للعرض الفوري على النيابة العسكرية.

وخلال الجولة تفقد شوارع مدينة الخانكة حيث تلاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة العديد، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

وتلاحظ بعض المواطنين مترجلين فى الشارع حيث تم تحرير العديد من المحاضر لمخالفة لقرار الحظر وعلى الفور تم بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

وطالب المحافظ أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقاً للمواعيد المحددة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير

ورافق المحافظ اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.