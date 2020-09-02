إزالة 10 حالات بناء مخالف بمدن القليوبية

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها ومدينة قليوب، ضمن خطة المحافظة للتصدي للبناء العشوائي.

وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة طابقين مخالفين علي مساحة 900 متر مربع بأحد الأبراج الكائنة بشارع "ترعة النحاس" بحي شرق شبرا الخيمة، وإزالة طابقين ببرج سكنلى في شارع "10" بحي الفيلات بمدينة بنها، إلى جانب استكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها وشارع امتداد كوبري الفحص، كما تم إزالة عدد 7 حالات أخرى بمدينة قليوب.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن والأحياء إلى المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي ترصد المخالفات بشكل يومي والتنسيق أيضًا مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول المرافق إلى المباني المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

كما شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة .