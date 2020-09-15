فيديو.. تفاصيل تجميل أكشاك الكهرباء في دمياط الجديدة

كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تفاصيل مبادرة جهاز مدينة دمياط الجديدة لتجميل أكشاك الكهرباء، قائلا إنّ مبادرة الجهاز لتجميل أكشاك الكهرباء، فكرة جاءت بالتعاون مع جامعة دمياط بكليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية للإستفادة من خبراتهم.

وأضاف رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّنا نستهدف الظهور بمظهر حضاري مميز، وخاصة لموقع المدينة، وجاءت فكرة تجميل أكشاك الكهرباء من خلال ألواح فنية وإبداعية، والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، وتم التوصل لأفضل اللوحات الجمالية، وساهم ذلك في مظهر حضاري مميز وسنسير على هذا النهج، ويتم تعميم التجربة على باقى الأكشاك، وهناك اهتمام كبير بالجزء الجمالي.

وتابع أنّ مدينة دمياط الجديدة في الفترة الأخيرة شهدت مشروعات قومية كبيرة جدا، وتطور كبير في أعمال الطرق والرصف وأعمال الميادين، وكان لا بد من الظهور بمظهر حضاري مميز لأنها مدينة ساحلية وموقعها مميز.

وأوضح أنّ هدف المبادرة تجميل أكشاك الكهرباء لتكون لوحات فنية مبدعة تلفت نظر الزائرين للمدينة، مشيرا إلى الاتفاق مع الكليات وبعض الخبرات الخارجية من الخارج، والوصول لأفضل الحلول والأشكال، ما ساعد على نقل المدينة بالتوازي مع الميادين الموجودة في المدينة وأعطت مظهرا حضاريا مميزا.