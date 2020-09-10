صور.. تجميل أكشاك الكهرباء في دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن إطلاق حملة لتجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة،وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة.

وأوضح رئيس الجهاز أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلي لوحات فنية بديعة ، تتم بأيدي فنانين ورسامين متخصصين ،حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات و التشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم إختيارها بحيث تجذب الانتباه، لمنع التلوث البصري.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تعميم عملية تجميل أكشاك الكهرباء تباعا، على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات، والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات على الأكشاك، والجدران، والمعلنين على المرافق العامة بالمخالفة للقانون.