"كورونا" تحرم المريدين من الاحتفال بمولد السيد البدوي

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدم إقامة مولد السيد البدوى بطنطا المقرر الاحتفال به خلال شهر أكتوبر المقبل، بسبب جائحة كورونا، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.

وقال محافظ الغربية، إن ما جرى تداوله في هذا الصدد بشأن التجهيز لإقامة المولد فى موعده السنوي، خلال الشهر المقبل، لا أساس له من الصحة، خاصة وأن المولد يتوافد عليه الآلاف من شتى محافظات الجمهورية، ما يمثل فرصة لانتشار الفيروس، مؤكدا أن الهدف الأول من إلغاء المولد هو حماية المواطنين من انتشار العدوى.

فيما أكد اهالي الغربية أن عدم إقامة المولد يتسبب في خسائر مادية فادحة لأنه بمثابة موسم لبيع منتجاتهم وخاصة "الحلويات والحمص ولعب الأطفال" الأمر الذي يتسبب في استمرار حالة الركود بالمحافظة التي تضم العديد من مصانع الحلوى فضلا عن التجار المتعاملين معها إلى جانب أن المولد يمثل مصدرًا موسميًا لدخل الباعة الجائلين سواء من أبناء المحافظة أو ممن يتوافدون عليها من المحافظات الأخرى، وطالبوا المسئولين بمراجعة قرار عدم إقامة المولد رحمة بالبسطاء واقترحوا تنظيم الاحتفال مع فرض إجراءات وقائية مشددة على الوافدين للمحافظة لضمان عدم انتشار الفيروس.