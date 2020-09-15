وزيرا مبارك للإعلام والسياحة أمام النقض.. الأول سجن والثاني براءة

أسدلت محكمة النقض صباح اليوم، الستار على محاكمة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق في عهد مبارك، إذ رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المحكوم عليه صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة.

وقالت مصادر قضائية، إنّ الحكم الصادر اليوم من النقض، نهائي وبات واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددا.

وكانت المحكمة نظرت الطعن، بجلسة 7 يوليو بحضور المحكوم عليه، الذي حضر صباحا للمحكمة وسلّم نفسه كإجراء ضروري للنظر في الطعن، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن بجلسة اليوم، وأصدرت الحكم المتقدم.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في سبتمبر 2018، بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، وقضت ببراءة نجله في القضية ذاتها.

وتقدم الشريف بطعن على الحكم، نظرته محكمة النقض، وأصدرت فيه الحكم المتقدم.

أما زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، فقضت محكمة النقض بتأييد براءته ورفض طعن النيابة العامة على براءته في قضية تراخيص الشركات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفًا عموميًا، أنّه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.