عاجل.. "النقض" ترفض طعن صفوت الشريف وتؤيد سجنه في الكسب غير المشروع

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المحكوم عليه صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة.

وقالت مصادر قضائية، إن الحكم الصادر اليوم من النقض، نهائي وبات واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددا.

وكانت المحكمة، نظرت الطعن، بجلسة 7 يوليو بحضور المحكوم عليه، الذي حضر صباحا للمحكمة وسلّم نفسه كإجراء ضروري للنظر في الطعن، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن بجلسة اليوم، وأصدرت الحكم المتقدم.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في سبتمبر 2018، بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، وقضت ببراءة نجله في القضية ذاتها.

وتقدم الشريف بطعن على الحكم، نظرته محكمة النقض، وأصدرت فيه الحكم المتقدم.

وكان صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق قد سلم نفسه يوم 7 يوليو الماضي إلى محكمة النقض كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلا، وقررت محكمة النقض التحفظ عليه و تأجيل نظر طعنه على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 15 سبتمبر.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد عاقبته في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.