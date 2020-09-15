الممثلين: نقل مراد منير لمستشفى في الدقي وحالته جيدة

قال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إنّ الحالة الصحية للمخرج المسرحي مراد منير جيدة، موضحا لـ"الوطن"، أنّ النقابة تتواجد معه حاليا داخل أحد المستشفيات بالدقي، وتتابع حالته الصحية.

وأُصيب المخرج المسرحي مراد منير، بجلطة في المخ، ونقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي.

وكتب يوسف نجل مراد منير، عبر حساب والده على فيس بوك: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، أنا يوسف مراد منير، بابا جاله جلطة في المخ من شوية".

وتابع: "أكتر ليلة رعبتني في حياتي، كان لازم يبات في المستشفي بس الظروف مساعدتناش ورجعنا بيه على البيت، وأنا لا حول لي ولا قوة، ولا عارف أبيته في مستشفى ولا عارف أعمل أي حاجة غير إني بدعيله، كل اللي أنا طالبه دعواتكم وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".

وأتمّ نجل المخرج المسرحي، المنشور قائلا: "(وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، يارب إنت الوحيد اللي تقدر".

وعاد يوسف مراد منير، ليكتب على حساب والده منشورًا آخر، جاء فيه: "تم التواصل مع الدكتور أشرف زكي والأساتذة نهال عنبر ومنير مكرم، وبابا بيتنقل حاليًا لمستشفى الشبراويشي في الدقي، دعواتكم".