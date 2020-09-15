4 ملايين طن إنتاج "القابضة للبتروكيماويات" في 2019/2020
كتب:
مارينا رؤوف
01:08 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
4 مليون طن منتجات بتروكيماوية من الشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات
قال الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إنّ إنتاج الشركات التابعة للشركة بلغ 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية خلال العام المالي الماضي 2019/2020.
وأضاف أنّه جارٍ الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البولى بيوتادايين المطاطي.