4 ملايين طن إنتاج "القابضة للبتروكيماويات" في 2019/2020

قال الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إنّ إنتاج الشركات التابعة للشركة بلغ 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

وأضاف أنّه جارٍ الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البولى بيوتادايين المطاطي.