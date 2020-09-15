رئيس التحرير

محمود مسلم

4 ملايين طن إنتاج "القابضة للبتروكيماويات" في 2019/2020

كتب:

مارينا رؤوف
01:08 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
4 مليون طن منتجات بتروكيماوية من الشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات

4 مليون طن منتجات بتروكيماوية من الشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات

قال الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إنّ إنتاج الشركات التابعة للشركة بلغ 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

وأضاف أنّه جارٍ الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البولى بيوتادايين المطاطي.

اقرأ المزيد:

بعد متابعة السيسي لها.. تعرف على أبرز مشروعات البتروكيماويات

البترول: 11 مشروعا جديدا في البتروكيماويات بـ19 مليار دولار

خبراء: الاستفادة الأكثر ربحا من الغاز حاليا في البتروكيماويات والأسمدة

وزير البترول: إضافة 7 مشروعات جديدة بالخطة القومية للبتروكيماويات