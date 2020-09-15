توقيع الكشف الطبي على 73 مرشحا محتملا لـ"النواب" بالأقصر

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر أن المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، استقبلت 73 مرشحًا محتملًا، حتى الآن، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن المديرية خصصت مستشفيات الأقصر الدولي، وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين.

وبدأت محافظة الأقصر إجراءات الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، اعتبارًا من الجمعة الماضي، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الجهات المعنية قررت توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين بدءًا من 11 حتى 26 سبتمبر الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بناءً على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.