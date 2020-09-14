فيديو.. الأرض تبتلع سيارة نقل في الأقصر

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة هبوط أرضي في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وسقوط سيارة نقل ثقيل محملة بكميات من الرخام والجرانيت، أثناء سيرها في شارع السيالة.

وبلغ عمق الحفرة، التي نتجت عن أعمال الصرف الصحي بالمنطقة، حوالي 3 أمتار، وبطول يزيد على 4 أمتار، وكانت السيارة في طريقها لنقل الرخام والجرانيت إلى أحد التجار بالمنطقة، وبمجرد مرورها في وسط الشارع، حدث هبوط أرضي مفاجئ، ابتلع السيارة.

لم يسفر الحادث عن أي إصابات بين سائق الشاحنة ومساعده، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

شهدت مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، سقوط سيارة نقل ثقيل، محملة بكمية كبيرة من الرخام والجرانيت، في حفرة ناتجة عن هبوط أرضي مفاجئ، أثناء سيرها بشارع "جسر السيالة"، صباح اليوم.

وبلغ عمق الحفرة، التي نتجت عن أعمال الصرف الصحي بالمنطقة، حوالي 3 أمتار، وبطول يزيد على 4 أمتار، وكانت السيارة في طريقها لنقل الرخام والجرانيت إلى أحد التجار بالمنطقة، وبمجرد مرورها في وسط الشارع، حدث هبوط أرضي مفاجئ، ابتلع السيارة.

لم يسفر الحادث عن أي إصابات بين سائق الشاحنة ومساعده، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

انتقل إلى محل الواقعة رئيس مدينة إسنا، محمد سيد سليمان، يرافقه نائبه، عبد الرحيم طايع، إضافة إلى اللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح، رئيس مباحث المركز، والنقيب صبري خزام، وكيل وحدة مرور إسنا، وتم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بالمجلس لرفع السيارة من الطريق، وإعادة تسيير حركة المرور.