مديرية أمن الأقصر تنقل سيدة أرمنت للمستشفى

قالت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، إن وفدا من مديرية أمن الأقصر اصطحب سيدة أرمنت المريضة نفسيا للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليها.

وكان فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، استجاب أمس، لاستغاثة مسعودة خليل، السيدة الأربعينية، والتي اضطر أهلها لربطها بـ"الجنزير" منذ 20 عامًا، لإصابتها بحالة نفسية أو مشكلة عقلية، وأصبحت لا تتحرك من المنزل.

وعلقت الإعلامية إيمان الحصري أنه عقب عرض الفيديو بالبرنامج، تواصل معهم فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للاستجابة ومتابعة الحالة، وزاروا السيدة بالفعل بمحافظة الأقصر لتقديم الخدمات والمستلزمات الطبية لها.

وأشارت إلى أن السيدة ستُنقل لمكان آدمي، تحصل من خلاله على الرعاية الطبية اللائقة، متابعة: "بشكركم شكرًا جزيلًا إنكم اهتميتم، وبشكر الموظف المحترم اللي راح وساعدها".