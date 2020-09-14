رئيس التحرير

محمود مسلم

مديرية أمن الأقصر تنقل سيدة أرمنت للمستشفى

أهلها ربطوها بـ "جنزير" منذ 20 عامًا لإصابتها بحالة نفسية

كتب:

محمد عزالدين
10:48 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
السيدة مسعودة خليل

السيدة مسعودة خليل

قالت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، إن وفدا من مديرية أمن الأقصر اصطحب سيدة أرمنت المريضة نفسيا للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليها.

وكان فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، استجاب أمس، لاستغاثة مسعودة خليل، السيدة الأربعينية، والتي اضطر أهلها لربطها بـ"الجنزير" منذ 20 عامًا، لإصابتها بحالة نفسية أو مشكلة عقلية، وأصبحت لا تتحرك من المنزل.

وعلقت الإعلامية إيمان الحصري أنه عقب عرض الفيديو بالبرنامج، تواصل معهم فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للاستجابة ومتابعة الحالة، وزاروا السيدة بالفعل بمحافظة الأقصر لتقديم الخدمات والمستلزمات الطبية لها.

وأشارت إلى أن السيدة ستُنقل لمكان آدمي، تحصل من خلاله على الرعاية الطبية اللائقة، متابعة: "بشكركم شكرًا جزيلًا إنكم اهتميتم، وبشكر الموظف المحترم اللي راح وساعدها".

اقرأ المزيد:

فيديو.. الأرض تبتلع سيارة نقل في الأقصر

فيديو.. هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل محملة بالجرانيت في الأقصر

ضمن 6 رحلات داخلية.. الأقصر الدولي يستقبل رحلة من القاهرة غداً

غدًا.. الأقصر تستقبل 4 أطنان لحوم للتوزيع على البسطاء والأولى بالرعاية

الأقصر تستعد لأمطار الشتاء بتجهيز مخرات السيول

بعثات البر الغربي الأثرية تدعم مرضى السرطان بشفاء الأورمان في الأقصر

أمن "سكر أرمنت" يحبط محاولة سرقة ويتمكن من ضبط اللصوص غرب الأقصر