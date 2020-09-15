محافظة الأقصر: تخفيضات رسوم التصالح تخص "المتر السكني" فقط

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أن قيمة تخفيض سعر المتر التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تسري على المتر السكنى فقط لا غير، ووجهت المحافظة الشكر للمواطنين على سرعة الاستجابة وتقديم طلبات التصالح بعدما تقرر تخفيض سعر المتر في مدن المحافظة نسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرر تخفيض رسوم التصالح بنسبة 30% للمتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه بسعر المتر في مدن المحافظة 50%، من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيهًا" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة ٢٠١٩.

كما قرر محافظ الأقصر، أنه حال السداد الفوري عند التصالح يتم خصم ٢٥% من إجمالي المخالفة، وتقرر تشغيل جميع الوحدات القروية بقرى المحافظة لتلقي طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا، مناشدًا أهالي المحافظة، الراغبين في تقديم طلبات التصالح، التوجه للوحدة القروية التابعين لها تخفيفاً عليهم.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي نزولاً لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.