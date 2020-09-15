تباين آراء أولياء الأمور حول مبادرة الكشف المجاني بمعرض أهلا مدارس

تباينت آراء عدد من أولياء الأمور فيما يتعلق بالخدمات المجانية لزوار "معرض أهلاً مدارس"، على توفير جناح خاص لـ"كشف الأسنان" مجانا للطلاب المصاحبين لذويهم داخل المعرض، ولن يدفع رب الأسرة أى مقابل، وسيحصل على تقرير طبي بحالة أسنان أبنائه، بالإضافة إلى توفير جناح للكشف على العيون بشكل مجاني للطلاب، حيث يتم إجراء كشف نظر للتأكد من سلامة النظر وحالة احتياج الطالب لتركيب نظارة يتم إعداد تقرير طبي.

ففي الوقت الذي أشاد فيه بعض أولياء الأمور بالقرار، معتبرينه "خطوة جيدة" من الدولة، وصف البعض الآخر القرار بـ "الخطوة الكارثية"

رشا السيد، طبيبة صيدلانية، 39 عاما، وولية أمر لثلاثة أبناء، تقول أنّها زبون دائمة للمعرض كل عام، ورغم عدم وجود خطر صحي خلال الأعوام الماضية إلاّ أنها كانت تفضل الذهاب بمفردها دون اصطحاب أطفالها: "أنا من سكان منطقة المعادي و هيبقى صعب جداً آخد ولادي معايا لأنهم صغيرين، ده بالإضافة إلى الزحمة و التدافع والناس جايه بأعداد مهولة لأنه موسم"، مؤكدة أنها لا تنوي الذهاب هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتقول الطبيبة الصيدلانية باستنكار واستعجاب شديدين، إنّ مبادرة الكشف مجاناً على الأطفال داخل المعرض هو أمر كارثي، حيث من الممكن أن تشكل تلك العيادات المتنقلة بؤرة لتفشي الفيروس وتقول: "ده بدل ماالمعرض يشترط عدم اصطحاب الأطفال لأن حتى لو الكبار التزموا بالكمامة والإجراءات الوقائية فالولاد الصغار مش هيعرفوا يعملوا ده، يقوموا يزودوا العدد ويعملوا كشف مجاني".

لم يكن ذلك الرأي مقتصراً على الطبيبة الصيدلانية فقط، ولكن شاركتها بسمة سالم،30 عاما، ربة منزل، ولي أمر لطالبين في المرحلة الابتدائية، وجهة نظرها، حيث تقول: "فيه تحذيرات حالياً من موجة تانية لكورونا والمفروض المعرض كان يتلغي السنة دي، وبالقرار ده الأسر المتوسطة هيلموا بعضهم ويروحوا يكشفوا وربنا يستر من العواقب"، مشيرةً إلى أنّ زوجها كان ينوي الذهاب بمفرده إلى المعرض لشراء متطلبات مدارس أبنائهم ولكن بعد علمهم بقرار الكشف المجاني تراجعوا عن تلك الخطوة.

وتقول "بسمة": "هشتري حاجة الأولاد من أي مكتبة جنبنا أو لو في اونلاين عشان مانحكتكش بحد هيكون أفضل".

الوضع كان مختلفاً بالنسبة لأحمد عباس، 30 عاما، مدرس لغة عربية، حيث يقول إنّ تلك الخطوة جيدة لأنها مبادرة تستهدف في الأساس الطبقة ذات الدخل المتوسط والضعيف، ونتمنى أن تكون على مستوى عال من التنظيم، بالإضافة إلى ضرورة إجبار جميع المترددين على المعرض، خاصة عيادة الكشف، الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على تطهير الأيدي بالكحول والمعقمات طوال مدة تواجدهم بالمكان: "الموضوع هيكون أحسن كمان لو تم تحديد عدد معين للكشف كل يوم عشان مايبقاش في تزاحم وتدافع خاصة إنه مجاني والناس كلها هتكون عايزة تستفيد من الخدمة دي فعشان مايكونش فيه ضرر ونقلل نسب الإصابة" معلقاً: "البلد كلها فتحت واحنا بنحاول نمشي يومنا ونقضي مصالحنا ونحافظ على نفسنا بكل الطرق وربنا يسترها".