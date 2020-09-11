أولياء أمور طلاب "الدبلومة الأمريكية" يطالبون بتخفيض التنسيق للجامعات

"تخفيض حد التنسيق للدبلومة الأمريكية للقبول بالجامعات الحكومية".. هاشتاج أطلقه عدد من أولياء أمور طلاب مرحلة الدبلومة الأمريكية جريد 12، المعادلة للثانوية العامة، على صفحاتهم الشخصية والجروبات المختصة بأخبار تلك المرحلة على موقع "فيس بوك"، في محاولة لتوجيه رسالة لوزير التعليم العالى، لمساعدة طلاب المرحلة الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجموع عالٍ، وذلك بسبب تأجيل المحاولات تماشيا مع فيروس "كورونا"، وتسريب الامتحان، مشيرين إلى ضرورة التنفيذ، كى يستطيع الطلاب الالتحاق بالكليات التي يحلمون بها.

"محتاجين التنسيق يقل شوية، عشان ولادنا يقدروا يدخلوا جامعات كويسة".. بهذه الكلمات بدأت سالى حمدى، فى أواخر الثلاثينات، ربة منزل، إحدى سكان منطقة حدائق الأهرام، وولى أمر لأحد طلاب الدبلومة الأمريكية الصف الـ12، بإحدى مدارس الإنترناشونال، عند حديثها عن مطالبتها لوزير التعليم العالى بخفض حد تنسيق الكليات الحكومية، كى يستطيع طلاب الدبلومة الأمريكية من الإلتحاق بالجامعات الحكومية، فتقول: "لو الدنيا كانت مشيت طبيعى وامتحنوا المحاولات كاملة، كان زمانهم لحقوا التنسيق وبمجموع عالى كمان"، مضيفة أن ولدها يعانى حالة من التوتر بسبب عدم معرفة مصيره حتى الآن، على الرغم من اقتراب موعد بداية العام الدراسى الجديد: "لولا كورونا والتسريبات كان زمان ابنى قدم فى الكلية وقبل، زى طلاب الثانوية العامة".

وأوضحت "سالى" أن عددا كبيرا من أولياء الأمور فى هذه المرحلة، فعلوا هاشتاج "تخفيض حد التنسيق" على صفحاتهم الشخصية، والجروبات المختصة بأخبار تلك المرحلة، على موقع "فيس بوك": "بنحاول على قد ما نقدر نبين مطالبنا، وبنتمنى يكون فيه استجابة لينا".

من جانبها تقول إيمان محمد، 35 عاما، ربة منزل، من سكان منطقة روض الفرج، وولى أمر لطالب بالدبلومة الأمريكية الصف الـ12، بإحدى مدارس الإنترناشونال، إن ابنها كان معتمداً على محاولة أغسطس، كى يحسن مجموعه النهائى، وتفاجأ عند إلغائها بسبب تسريب الامتحان داخل مصر، ما يقلل من فرص التحاقه بكلية الهندسة: "محاولة أغسطس كانت أملنا الوحيد فى تحسين المجموع، بعد إلغاء أكتر من محاولة بسبب كورونا"، مضيفة أنها ترى أن تلك السنة الدراسية سنة استثنائية بكل المقاييس، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وما تخلف عنه من تعليق الدراسة وإلغاء المحاولات، لذلك يجب أن يقوم وزير التعليم العالى بتخفيض حد التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية، كى يتناسب مع مجموع طلاب الدبلومة الأمريكية: "ده هيساعد الطلاب إنهم يدخلوا الكليات إللى نفسهم فيها، وبتنسيق مناسب".

وأنهت "إيمان" حديثها، بقولها: "ربنا يكرم ولادنا ويعوض صبرهم السنة دى خير".

لم يختلف الوضع كثيرا عند يامن الشامى، مهندس، يقطن بمنطقة مدينة نصر، وولى أمر لطالب بالدبلومة الأمريكية بالصف الـ12، بإحدى المدارس الإنترناشونال، إذ يطالب هو الآخر بتخفيض حد التنسيق لطلاب الدبلومة الأمريكية، نظرا للظروف التى مروا بها خلال هذا العام، ولم تمكنهم من الحصول على مجموع عالٍ كما توقعوا فى بداية العام، فيقول: "ابنى كان مجهز نفسه إنه هيطلع من الأوائل، لكن بسبب اللى حصل ما جبش مجموع نهائى كويس"، مضيفا أن الأمل الوحيد للطلاب هو خفض التنسيق، خاصة بعد استبدال امتحان الـ "SaT" الورقى بامتحان الـ "ACT الإلكترونى: "الحل البديل ما كنش مرضى بشكل كبير، لكنه أحسن من مفيش".