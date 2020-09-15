إعلام بني سويف يدشن موقع مجلة الاتصال الجماهيري على بنك المعرفة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن تدشين موقع المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري، والتى تصدرها كلية الإعلام بالجامعة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح عقد ورشة عمل لهيئات التحرير للتدريب على موقع المجلة ببنك المعرفة المصري.

جاء ذلك خلال ترأس "حسن" اجتماع لجنة الإدارة العليا للإشراف على المجلات العلمية، بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء والمستشار المالى والقانونى وأمين عام الجامعة، ولجنة الإشراف على المجلات العملية وأعضاء اللجنة.

كما وافق الدكتور "منصور"، خلال اجتماع مجلس إدارة لجنة المنشآت على تشكيل لجنة لاستلام دار الضيافة وعرضها على لجنة المنشأت، بالإضافة إلى الموافقة على الصيانة الدورية للمدن الجامعية وتكليف أمين عام الجامعة بالإشراف على الإدارة الهندسية.