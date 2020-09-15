"زنزانة 7" يتسبب في نزيف لنضال الشافعي

كشف أيمن يوسف، منتج فيلم "زنزانة 7"، عن إصابة بطل الفيلم الفنان نضال الشافعي، خلال تصوير أحد المشاهد، بإصابات حادة في الكواليس.

وكتب يوسف، عبر حسابه على فيس بوك: "نضال الشافعي في أحد المشاهد الصعبة في الفيلم (وما أكثرها)، واللي في مشهد منهم اتصاب ونزف أمام عيني، أنت ممثل كبير ومحترم وشجاع يا نضال وتستحق اللي أنت فيه وأكتر".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة: أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.