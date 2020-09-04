مدحت تيخا: تربطني صداقة بـ نضال الشافعي وأحمد زاهر في "زنزانة 7"

كشف الفنان مدحت تيخا، عن دوره في فيلم "زنزانة7"، قبل عرضه منتصف شهر سبتمبر الجاري، بدور العرض السينمائي.

أكد "تيخا" في بيان صادر عنه، أنه يقدم شخصيه تدعى "فضل"، وأنه يظهر بدور "هجام"، بطريقة غير مشروعة لاختلاس وجلب المقتنيات الثمينة وغيرها، ومع مرور الوقت من تنفيذ الخطط الإجرامية، يقع في أيدي الشرطة، ويتم القبض عليه وترحيله إلى أخطر زنزانة لمسجلين الخطر، وهي "زنزانة 7".

أضاف تيخا، أن تجمعه صداقة ومحبة داخل زنزانة السجن، مع كل من منصور الذي يقدم هذه الشخصية الفنان نضال الشافعي، وحربي الذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد زاهر وغيرهم، لما دار بينهم عده مواقف حاسمة تسببت فى هذه المحبة.

وأشار تيخا، إلى أنه مع مرور الوقت في أثناء مدة السجن، كان ذهنه متعلق عند خروجه إلى نور الحياة، بممارسة الخطط الإجرامية بطريقه غير معتادة، وتكوين عصابة متخصصة في الإجرام، دون الوقوع في الخطأ، وهذا ما حدث بالفعل، بتكوين عصابة مافيا تتكون بجانبه من الفنان نضال الشافعي والفنان أحمد زاهر وآخرين، التي تعمل على تنفيذ عمليات كبرى، لصالح عدد من رجال الأعمال لتخليص معاملات رأسمالية ضخمة، وغيرها من الأحداث.

وأعرب تيخا، عن امتنانه بأن ينال دوره استحسان الجمهور وآراء النقاد وغيرهم، حين عرضه، وذلك لما تحتويه شخصيته من اختلاف جديد عليه، وهو تقديم الكاركتر الشعبي المنحدر في عالم السينما، بالإضافة إلى تحوله من القالب الكوميدي إلى الأكشن والإثارة.

تدور أحداث "زنزانة7"، حول الصراعات والمشاكسات بين نجوم العمل وذلك في إطار أكشن وآثاره بحت.

جدير بالذكر، أن فيلم "زنزانة 7"، يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم، وهم الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبرى، مايا نصرى، إيهاب فهمي، منه فضالي، مصطفى هريدى، أيمن كشك وآخرين، وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، ومنتج فني عوض ماهر، ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.