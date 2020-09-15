السودان: نقدر مساعدات الأشقاء وبينهم مصر في أزمة الفيضانات

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ التقدير والامتنان، للجهود المبذولة وتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والدعم المتواصل عبر الجسور الجوية المقامة مع عدد من الأشقاء بالدول العربية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، لدرء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن تلك الكوارث الطبيعية.

وتقدمت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، ببالغ الشكر والعرفان لقيادات وحكومات وشعوب الدول الشقيقة، لحرصها على الوقوف بجانب الشعب السوداني لاجتياز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

وأشادت بالدعم العربي المتواصل خاصة عقب بداية الفترة الانتقالية، بما يعكس الشراكة الحقيقية والحرص العربي على تكامل الأدوار وإنجاح الفترة الانتقالية والمساعدة في مواجهة التحديات المرحلية.

وأعربت عن عميق شكرها وتقديرها لدعم الأشقاء في الدول العربية، خاصة المبادرات الشعبية وجهود المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة في الحقل الإنساني على جهودها في دعم مواجهة تلك الكارثة.

كما أعربت عن تطلعها لاستمرار الدعم بما يعزز قدرة الدولة على المواجهة، مؤكدة أنّه سيتم استخدام جميع المساعدات والإمدادات لدرء آثار الفيضانات والسيول وتخفيف حدة الأضرار وإعادة تصحيح البيئة.