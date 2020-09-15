لطيفة تنعى مخرج برنامجها "يلا نغني"
كتب:
أحمد حسين صوان
03:37 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
لطيفة
نعت الفنانة لطيفة، إياد قاسم، مُخرج برنامجها "يلا نغني" الذي عُرض في 2012، إذ غرّدت عبر حسابها على تويتر: "البقاء لله في وفاة المخرج إياد قاسم مخرج برنامج يلا نغني".
"يلا نغني" برنامج أسبوعي، قدمته المطربة لطيفة التونسية قبل أعوام، أضفت من خلاله الأضواء على حياة بعض نجوم الطرب في الوطن العربي، وكشف بعض الأسرار، وكانت تقدم في كل حلقة غنوة وحكاية قصيرة من حياة هؤلاء النجوم.
البقاء لله في وفاة المخرج #اياد_قاسم مخرج برنامج #يلا_نغني pic.twitter.com/QRw7emIXWm— Latifa Al-Tunisia (@latisol) September 15, 2020