السيطرة على حريق بمخزن أدوات كهربائية في المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب بمخزن للأدوات الكهربائية وتجميع النجف، بمنطقة "السكة القديمة" في مدينة المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع "السكة القديمة" بالمنصورة بتصاعد الأدخنة والنيران من داخل إحدى الشقق في المنطقة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية والإطفاء، بقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل شقة بإحدى العمارات السكنية، بالدور الأول علوي، وتبين أنها مخزن للأدوات الكهربائية وتجميع النجف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وذلك قبل امتداد النيران إلى الشقق والبنايات بالمنطقة.

وأسفر الحادث عن احتراق جزء من المخزن، وبعض مستلزمات النجف، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.