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السيطرة على حريق محدود في "مخزن خردة" بشارع المعز دون إصابات

الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران

كتب:

خالد فهمي
08:48 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة حريق

صورة حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب في مخزن للخردة في إحدى العقارات بشارع المعز دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شارع المعز، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في "مخزن للخردة" في إحدى العقارات بشارع المعز وتمكّنت القوات من السيطرة علي الحريق قبل امتدادة لباقي محلات وشقق العقار.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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