بعد حريق الأمس.. الحماية المدنية تواصل تبريد مخزن طريق "إسكندرية - مطروح"

واصلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم، عملية تبريد الأنقاض داخل مخزن البلاستيك التابع لشركة مستلزمات زراعية الواقع بطريق إسكندرية مطروح في الكيلو 39 وذلك بعد اندلاع الحريق داخل طابقين في المخزن أمس الأحد، والذي لم يسفر إلا عن خسائر مادية فقط.

واندلع حريق هائل، أمس، بشركة مستلزمات زراعية بطريق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي، وذلك حدوث دون إصابات.

كان قسم شرطة برج العرب، تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق بمقر شركة بطريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اندلاع حريق هائل بمقر شركة الفتح لخراطيم ومستلزمات الزراعة، المكون من 4 طوابق، بالكيلو 39 بطريق الساحل الشمالي، بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن التهام محتويات الشركة بالكامل والتي تحوي كميات كبيرة من خراطيم بلاستيك خاصة بري الأراضي الزراعية.

وتمكنت أفراد الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واطفاء النيران في الساعه الثالثة عصر أمس فيما استمرت في عملية تبريد الأنقاض وذلك بعد انهيار أحد المباني أثناء عملية الاطفاء .

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة حيث 10 سيارات إطفاء بالإضافة إلى 5 سيارات خزانات مياه من اجل عملية الإطفاء والتبريد خاصة وأن المخزن كان يحتوي على كميات من البلاستيك.

وقال مصدر أمني، إنه حتى الآن تتم عملية تبريد الأنقاض في موقع حادث الحريق من قبل الحماية المدنية وذلك للمنع أي اشتعال مرة أخري والسيطرة على الأمر.

وأضاف أن موقع الحريق له طبيعه خاصة وذلك بسبب البلاستيك ولكن تمت السيطرة علي الحريق واطفاءه في غضون ساعات ثم بدأ عملية التبريد.