على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. مجهولون ينقبون حائط منزل لسرقته بالخانكة

تكثف أجهزة أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين بالسطو على منزل بمنطقة حي الزهور بالقلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، اليوم، وسرقة محتويات المنزل.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني، مأمور رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من مواطن يدعى "إسلام.ج" بتعرض منزله للسرقة.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، وبمعاينة محل الواقعة تبين قيام مجهولين بنقب جدران المنزل والاستيلاء على موتور رفع مياه وبعض المتعلقات الأخرى.

وتحرر المحضر رقم ١٤٣٢٤ جنح مركز شرطة الخانكة، وقرر اللواء حاتم حداد مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وسؤال المشتبه فيهم وضبط الجناة.