"بلومبرج": استقالة "السراج" نهاية الأسبوع

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج قرر الإعلان عن استقالته قريبًا، لكنه سيبقى في المنصب مؤقتا، لتسيير الأعمال، خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل، وذلك نقلا عن مسؤولين مطلعين، وقال المسؤولان إنه بإعلان استقالته، فإن السراج سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه من المنصب بعد محادثات جنيف، حيث سيُطلب من الطرفين المتنافسين الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد ويحدد موعد الانتخابات.

ونقلت الوكالة الأمريكية في تقريرها عن دبلوماسيين عرب وغربيين إن المشير خليفة حفتر نفسه أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد أمام رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد ويقود الآن محادثات سياسية في شرق ليبيا، كما نقل التقرير عن أربعة مسؤولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وقال مسؤولان إنه من المتوقع أن يصدر إعلان الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع، في حين امتنع متحدث باسم "السراج" عن التعليق.

وأشار التقرير إلى أن "السراج" الذي تسيطر حكومته على أجزاء من غرب ليبيا، واجهت ضغوطًا من حركة احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات.