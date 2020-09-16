حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم وبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور مهنية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تفرض النظام المناسب لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.