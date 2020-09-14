حظك اليوم الاثنين 14-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهها في الوصول إليها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.

ومن أبرز مشاهير الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.