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حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
برج الحمل

برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه طموح ويسعى لتجربة كل ما هو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها  1 أبريل.

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