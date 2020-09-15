جهاز 6 أكتوبر: سجلنا 10 آلاف مخالفة خلال الفترة الماضية

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن طبيعة المخالفات في المدن الجديدة مختلفة عن المراكز والمدن التابعة للمحافظات، ومعظمها عبارة عن زيادة في مسطح غرف السطح والتي تمثل 25% من مساحة المبنى بالإضافة لتغيير النشاط فى البدروم واستغلاله كنشاط سكني بدلا من الجراجات التي تكون معتمدة في التراخيص الصادرة.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن حجم المخالفات في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة الماضية حوالي 10 آلاف مخالفة، وأنه مع صدور قانون التصالح في البداية كان ما زال هناك عزوف من قبل المواطنين على التقديم للتصالح لأنه لم يكن يتضح مميزات هذا القانون بالنسبة لهم وأنه فرصة لن تكرر مرة أخري لتقنين وضعهم.

وتابع، أنه مع وضوح الموقف بدأ يحدث تزايد كبير في عدد المتقدمين على التصالح، ونستقبل يوميا حوالي 300 عميل لذلك قمنا بمضاعفة عدد الشبابيك العاملة في تلقي الطلبات في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالإضافة لزيادة عدد ساعات العمل وتقديم المركز لكل الخدمات حتى يوم السبت الذي يعد أجازة رسمية.

وأشار إلى أن قانون التصالح يتعامل مع كل المخالفات التي قبل 8 أبريل عام 2019، ويتم رصد كل التغيرات المكانية من خلال التصوير الجوي ومتابعة التغيرات وعمل حملات يومية لرصد المخالفات أو تجاوزات، مؤكدا أن أي مشكلة تحدث يتم التعامل معها فور ظهورها.